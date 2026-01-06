林俊傑熱戀七七傳「1次就中」？看對眼全靠「這董座」牽線

娛樂中心／徐詩詠報導



現年44歲的歌手林俊傑，在去年底大方認愛小20歲的中國網紅女友七七，並曬出與家人開心合照，讓不少粉絲相當震撼。至於兩人如何相識、相戀，更讓外界充滿好奇。如今傳出私下相當愛看直播的林俊傑，是由台灣某直播公司董座牽線，促成兩人認識。





林俊傑熱戀七七傳「1次就中」？對眼瞬間全靠「這董座」牽線獲爸媽認可

消息指出，林俊傑媽媽對於兒子新女友感到相當滿意。（圖／翻攝林俊傑臉書）

林俊傑在12月29日祝福親媽生日外，更公布自己新女友七七。當時他寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」根據《鏡週刊》報導，林俊傑新戀情萌芽，源自於名流圈的精準牽線。由於男方平時興趣就是看網紅直播，因緣際會下認識台灣直播平台的董事長，兩人關係相當不錯，還會一同出遊。

廣告 廣告

林俊傑熱戀七七傳「1次就中」？對眼瞬間全靠「這董座」牽線獲爸媽認可

林俊傑和七七相戀，傳出全靠某直播公司董座牽線。（圖／翻攝林俊傑臉書）



在該董座引薦下，林俊傑才認識了七七，據傳男方對七七可說是一見鍾情，氣質、外型都符合林俊傑的價值觀，即便差距20歲，兩人對於時尚、藝術品都很有興趣，因此溝通上完全無隔閡。兩人傳出在2024年中旬正式交往，算起已1年半，林俊傑生活、工作都將女生帶在身邊。林俊傑母親也對女方相當滿意，連工作人員都有感覺到「這次真的不一樣」。













原文出處：林俊傑熱戀七七傳「1次就中」？對眼瞬間全靠「這董座」牽線獲爸媽認可

更多民視新聞報導

林俊傑剛認愛！前誹聞女友突發文「狂嘔6次」發聲引聯想

林俊傑女友是七七「陶晶瑩早知道」 曝發現過程：看我嘴多緊

林俊傑才認愛網紅「婚紗照」瘋傳！她昔PO文甜喊：時常慶幸…

