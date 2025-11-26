林俊傑爆熱戀小20歲廣東網紅七七！疑情侶衣約會照曝光

歌手林俊傑近期再次成為熱議焦點，有網友聲稱在洛杉磯目睹他與小20歲的廣東網紅七七身穿情侶裝約會。這已是今年第二次傳出林俊傑戀情消息，女方身分隨即被起底，據傳家世顯赫，在多個國際城市擁有房產。對此，林俊傑透過社群媒體限時動態發文，內容耐人尋味，似乎間接回應此事，引發粉絲不同反應。

有網友稱在洛杉磯拍到林俊傑和長髮女穿情侶裝出遊。（圖／翻攝自微博）

一段疑似在洛杉磯街頭拍攝的影片引起熱議，畫面中一對男女身穿咖啡色系情侶裝漫步，網友指認男子是林俊傑。根據目擊網友爆料，林俊傑身旁的長髮女子被指是他的緋聞對象—小他20歲的廣東網紅七七，兩人穿著情侶裝被形容為「大放閃」。

廣告 廣告

隨著消息曝光，23歲的網紅七七背景也被網友起底。有自稱是七七母親好友的人表示，七七繼承了母親的龐大遺產，父親則是大陸上市公司老闆。據稱，七七在東京、西雅圖和紐約都擁有房產，更有傳言指林俊傑到日本時就住在女方的房子。

林俊傑更新IG疑似洩心聲。（圖／翻攝林俊傑IG）

在緋聞曝光後不久，林俊傑更新了Instagram限時動態，轉發一段英文文章，配圖寫著「有人問我為何悄無聲息地與某些人斷絕來往，我答道他們心知肚明，無需多言」，隨後又在評論補充「耐心」一詞，讓人覺得這似乎是對近期傳言的回應。

今年年初，林俊傑才被爆出新戀情和疑似同框照。當時他的經紀公司僅回應「不回覆網路上傳言，JJ的重心放在音樂上，把身體養好」。對於這次的約會照，粉絲意見分歧，有人質疑照片真實性，認為根本看不出是誰；另一派則表示支持林俊傑談戀愛，呼籲外界不要過度關注。在官方正式回應前，這則消息已經登上熱搜，引起廣泛討論。

更多 TVBS 報導

林俊傑爆熱戀小20歲網紅 疑穿情侶裝被拍「女方超狂身家起底」

警追捕惡煞曝光 運兵車藏「染運將血球棒」

警追捕惡煞曝光 運兵車藏「染運將血球棒」

年初才野火！南加州遭暴雨狂襲 一家3口被捲入海中

