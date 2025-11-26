林俊傑爆熱戀24歲女網紅！洛杉磯「情侶裝約會」全被拍 官方回應掀熱議
林俊傑（JJ）近日被網友直擊現身美國洛杉磯比佛利山莊，與24歲網紅七七（Annalisa）穿著同色系棕色外套、白色長褲一同散步。兩人步伐一致、互動看似輕鬆，被人拍下照片後上傳網路，立刻引發外界對兩人關係的討論。
這並非兩人首度傳出緋聞。2024至2025年間，七七多次被拍到現身林俊傑各地巡演的VIP區，其中包含新加坡與洛杉磯場次。新加坡演唱會當天，兩人曾被粉絲拍到在後台交談。七七也曾在社群平台分享跨國移動的動態，引來部分粉絲揣測是否特地前往支持JJ。不過，兩人均未對此做出正面回應。
時間點的巧合也引起討論。11月24日是七七24歲生日，她當天在社群寫下「最好的禮物是無形的陪伴」，而林俊傑同日發出在洛杉磯拍攝的自拍照，內容未提及任何人，但仍被部分網友猜測一起慶生。
正當話題升溫時，林俊傑於11月25日晚間更新社群動態，貼出一句話：「有人問我為何悄無聲息地與某些人斷絕來往。我答道：他們心知肚明，無需多言。」隨後又在留言補上一句「耐心……」。貼文並未提到戀情傳聞，但因發布時間敏感，引發外界解讀是否間接回應近期揣測。
對於相關消息，林俊傑經紀公司維持一貫態度，表示不回應「捕風捉影」的傳言，並強調工作重心依然在音樂事業上。
林俊傑過去在訪談中曾談及自己的感情觀，包括希望雙方在「人生階段同步」、個性溝通順暢，也曾提到「年齡不要差太多」的偏好。不過，他也明確表示「女朋友是遇見的，不是找的」，強調緣分與契合最為重要。
目前七七的社群帳號已設定為私密，外界對她的背景仍有各種不同說法，但尚無法完全查證。至於兩人關係是否如網路揣測所言，當事人皆未做出直接回應，後續動向仍待觀察。
延伸閱讀
趙麗穎緋聞衝到熱搜第一！網問「這算官宣戀情嗎」 她爆粗開嗆：算你妹
其他人也在看
林俊傑疑放閃遭目擊！與小20歲七七「情侶裝同框」曝光
（娛樂中心／綜合報導）44歲金曲歌王林俊傑（JJ）今年初傳出與小約20歲的中國網紅模特兒七七（Annalisa […]引新聞 ・ 2 小時前
小賈斯汀球場便溺！脫序行徑全被拍 粉絲抓包「1端倪」婚變傳言再起
美媒《第六頁》（Page Six）報導，小賈斯汀當天現身加州棕櫚泉高爾夫球場，只見他穿著寬鬆牛仔短褲、白色印花T恤、白色漁夫帽、太陽眼鏡、白襪及彩色運動鞋，接著突然走向球場邊的灌木叢，一隻手靠近下半身，另一隻手握著高爾夫球桿，露出黑色四角內褲，疑似在小便。不僅如此...CTWANT ・ 22 小時前
白種元再爆醜聞！公司被指暗做「黑名單」封殺員工 檢調正式介入調查
南韓知名廚師白種元再度捲入負面風波！旗下公司「The Born Korea」遭踢爆疑似建立「製作員工黑名單」，涉嫌妨礙勞工就業。南韓勞動部已完成調查，並在提出起訴意見後，將全案移送檢調，事件再度讓外界關注餐飲界的勞動爭議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
林俊傑密戀小20歲白富美？情侶裝曝光後發限動 網喊：讓他戀愛吧
44歲金曲歌王林俊傑（JJ）今年2月被爆料與小20歲的網紅七七（Annalisa）戀愛ing，當時經紀公司並未正面回應戀情，近日又被網友目擊在洛杉磯巧遇林俊傑，與一名長髮女穿著情侶裝，網友更猜測女方就是他的緋聞對象七七。林俊傑昨（25日）也在更新IG限動，被猜測針對此事回應。鏡報 ・ 6 小時前
神童40歲了為什麼還叫神童？ 網爆笑歪樓 秒變創意聯想大賽
韓流天團Super Junior成員神童以幽默形象深植歌迷心中，但這回卻因為「名字」在Threads意外掀起爆笑風暴。一名網友近日在平台曬出神童照片，並幽默發問：「神童都40歲了，為什麼還叫神童？」隨後又幽默補刀：「難道小賈斯丁老了就變成大賈斯丁嗎？」，原本只是娛樂吐槽的小玩笑，沒想到演算法一推送，立即炸出超狂討論度。中時新聞網 ・ 1 天前
大閘蟹也不讓吃！范冰冰奪金馬影后首發聲仍被封殺 親弟也噤聲
第62屆金馬獎頒獎典禮昨天（11／22）晚間順利落幕，其中中國女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》成功封后，她更成為金馬獎史上首位拿下最佳女主角與最佳女配角的中國電影人。但范冰冰因逃漏稅被中國娛樂圈封殺，獲獎消息在中國網路似被壓制。范冰冰（11／23）凌晨發文微博稱「回覆 600 多條祝福，啃完三隻大閘蟹」，該文章卻在今天已經消失，網友懷疑恐遭背後力量刪除。太報 ・ 2 天前
不滿逼讓座踹飛婦人！爆紅「Fumi阿姨」：不滿開罰將上訴
台北捷運優先席衝突事件再掀話題！暱稱「Fumi阿姨」的男乘客近日登上薔薔的Podcast節目《薔栗膠》，分享事件後續及自己的心路歷程。中天新聞網 ・ 1 小時前
「台版JENNIE」變醜還繡眉 孫淑媚為戲犧牲虧導演：為什麼只有我
【緯來新聞網】台片《陽光女子合唱團》集結翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希同台演緯來新聞網 ・ 1 小時前
狠愛演明明沒撕破臉？3人仍留團名細節洩密 牛排揭胡椒當年決定
在YouTube生態改變快速的今天，曾紅遍全台的團體狠愛演雖已停更多年，但粉絲想念熱度不曾降溫。近期網路又因一項社群細節掀起「合體期待潮」，讓消失多年的組合再度成為話題焦點，外界也好奇三人是否真的有機會再次合作。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新北第二波微笑山線大縱走即起線上報名
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市觀光旅遊局持續推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，推出多條結合自然、生態與人文 […]民眾日報 ・ 2 小時前
她揭台人赴日「脫序一幕」！狂勸：沒中國人能背鍋
生活中心／李明融報導近期中日關係緊張，中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」言論，陸續祭出多項制裁政策，其中前往日本旅遊的中國遊客大量減少，對此，有一名網友剛結束9天的沖繩旅遊，確實沒看到中國人，但她也看到許多台灣人在日本無理的行為，提醒大家前往日本旅遊要注意禮貌，直呼「沒有中國人幫忙背鍋了」，貼文曝光後引發熱議。民視 ・ 2 小時前
「我還是很緊」苗栗媽迷上國小男教師 瘋狂傳訊示愛騷擾挨告…下場出爐
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導苗栗一名45歲的小花（化名）因孩子就讀國小，認識了小孩學校一名男老師小剛（化名），並逐漸產生好感，多次透過電話與社群...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中取消12條赴日航線！達人驚「3方難得達共識」 韓國首爾等7處預備備...
日本首相高市早苗日前發表「台灣有事論」，指出「台灣有事可能會讓日本進入存亡危機」引起中國不滿，中國隨即發布旅遊警示，後以「放射線檢驗不充分」為由暫停日本水產進口；對此中國再傳出取消12條中日航線，旅遊達人見中日台3方反應，直呼難得「一片叫好」，達成共識。鏡報 ・ 1 天前
林俊傑爆穿情侶裝約會！小20歲嫩妹「超狂背景」起底
林俊傑爆穿情侶裝約會！小20歲嫩妹「超狂背景」起底EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
丈夫癌逝不堪重負！韓裔狠母殺兒女「塞行李箱」 遭判終身監禁
一名韓裔紐西蘭籍女子，涉嫌殺害2名子女並塞入行李箱棄屍倉庫，案件轟動兩地社會，紐西蘭法院今宣判她判處終身監禁。中天新聞網 ・ 2 小時前
陸客銳減意外造福日本「鋼彈模型」玩家？熱議：購物體驗變好了
最近中日關係因為日本首相高市早苗「台灣有事」的言論而陷入緊張局勢，連帶影響中國遊客赴日旅遊的意願，甚至是被強制取消航班，導致前往日本的中國觀光客人數明顯減少許多。這波抵制旅遊的風潮雖然對日本觀光業造成衝擊，但也意外改變了當地零售市場的生態，特別是在動漫周邊與模型販售的領域出現了明顯變化，買起東西來不需要再人擠人的排隊，或是怕中國黃牛掃貨。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 天前
台中第二市場旁起家！人氣「越南法國麵包」升級新店，招牌綜合、蒜味奶油烤片都欠吃
台中越南法國麵包工藝原本在台中第二市場/天天饅頭旁，現在搬家到自由路的聯翔餅店當鄰居，也帶起一股以法國夾心麵包為主角的專賣店。越南法國麵包可加入十多種餡料、甜的、鹹的，任君挑選。還有偏台式的奶油脆片、蒜味奶油烤片、現烤可頌選擇，有時候想吃個下午茶、點心，換個異國風味也不錯。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 2 小時前
Lily滿18歲戀愛了？慶生曬「神秘籃球男」甜喊：被愛圍繞
Lily滿18歲戀愛了？慶生曬「神秘籃球男」甜喊：被愛圍繞EBC東森娛樂 ・ 1 天前
中國「10大不去日本理由」影片 鄉民笑喊：在反串？
生活中心／李筱舲報導日本首相高市早苗近日提出「台灣有事論」，引發中國政府強烈反彈，更隨即祭出一系列政策措施對日本進行反制，使得兩國關係再度緊張，成為國際媒體關注的焦點。而中國近期更做起大內宣，推出「10大不去日本理由」的影片，引發網友熱議，PTT鄉民更傻眼表示，這確定不是在反串嗎？民視 ・ 1 天前
「狠愛演」解散5年現況曝光！3人訂閱數落差驚人 網評：胡椒混最差
YouTuber團體「狠愛演」自2015年起由胡椒、牛排與大蛇丸三人組成，以惡搞劇情與搞笑風格累積人氣，最高訂閱數曾突破160萬。不過，團體於2020年8月正式解散，成員自此各自經營個人頻道。隨著時間推移，三人目前的頻道發展呈現明顯差距，其中胡椒的頻道訂閱數僅有38萬，與牛排及大蛇丸超過百萬訂閱的表現形成對比。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前