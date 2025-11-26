林俊傑爆熱戀24歲女網紅！洛杉磯「情侶裝約會」全被拍 官方回應掀熱議
林俊傑（JJ）近日被網友直擊現身美國洛杉磯比佛利山莊，與24歲網紅七七（Annalisa）穿著同色系棕色外套、白色長褲一同散步。兩人步伐一致、互動看似輕鬆，被人拍下照片後上傳網路，立刻引發外界對兩人關係的討論。
這並非兩人首度傳出緋聞。2024至2025年間，七七多次被拍到現身林俊傑各地巡演的VIP區，其中包含新加坡與洛杉磯場次。新加坡演唱會當天，兩人曾被粉絲拍到在後台交談。七七也曾在社群平台分享跨國移動的動態，引來部分粉絲揣測是否特地前往支持JJ。不過，兩人均未對此做出正面回應。
時間點的巧合也引起討論。11月24日是七七24歲生日，她當天在社群寫下「最好的禮物是無形的陪伴」，而林俊傑同日發出在洛杉磯拍攝的自拍照，內容未提及任何人，但仍被部分網友猜測一起慶生。
正當話題升溫時，林俊傑於11月25日晚間更新社群動態，貼出一句話：「有人問我為何悄無聲息地與某些人斷絕來往。我答道：他們心知肚明，無需多言。」隨後又在留言補上一句「耐心……」。貼文並未提到戀情傳聞，但因發布時間敏感，引發外界解讀是否間接回應近期揣測。
對於相關消息，林俊傑經紀公司維持一貫態度，表示不回應「捕風捉影」的傳言，並強調工作重心依然在音樂事業上。
林俊傑過去在訪談中曾談及自己的感情觀，包括希望雙方在「人生階段同步」、個性溝通順暢，也曾提到「年齡不要差太多」的偏好。不過，他也明確表示「女朋友是遇見的，不是找的」，強調緣分與契合最為重要。
目前七七的社群帳號已設定為私密，外界對她的背景仍有各種不同說法，但尚無法完全查證。至於兩人關係是否如網路揣測所言，當事人皆未做出直接回應，後續動向仍待觀察。
