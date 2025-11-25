林俊傑爆穿情侶裝約會！小20歲嫩妹「超狂背景」起底

林俊傑被爆美國約會七七。（圖／翻攝自林俊傑Instagram、微博）





現年44歲的「金曲歌王」JJ林俊傑，曾與「天氣女孩」林采薇、翁滋蔓等人傳過緋聞；年初又傳出他與小20歲的廣東模特兒網紅「七七」（Annalisa）相戀，其經紀公司僅回應：「JJ的生活中心在音樂事業上」，但近日有網友再度目擊疑似兩人約會畫面，掀起熱議。

陸網瘋傳林俊傑與七七穿情侶裝約會。（圖／翻攝自微博）

網友爆料指出，他在美國洛杉磯巧遇林俊傑與一名身材高挑的長髮女子同行，兩人一起穿著卡其色上衣、白色長褲情侶裝；公開的照片是背影街拍畫面，陸網瘋猜女方身分就是七七，據悉七七家中在東京、西雅圖、紐約等地都有房產，林俊傑赴日本旅遊也是住她家；更有自稱七七母親好友的人表示，女方繼承母親大筆遺產，她的父親還是上市公司老闆。

針對這起緋聞爆料，林俊傑方面沒有正面回應，其經紀公司過去僅表示：「我們不會對網路上任何捕風捉影的傳言做回應，JJ的生活中心還是放在音樂事業上，謝謝大家的關心！現在的狀態就是把身體養好，希望感冒盡快痊癒。」



