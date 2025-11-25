林俊傑疑情侶裝放閃被目擊！小20歲長髮女傳身家驚人「各地擁豪宅」

林俊傑今年2月曾與廣東網紅「七七」傳出緋聞。翻攝自林俊傑臉書、七七小紅書



44歲金曲歌王林俊傑（JJ）年初爆出新戀情，對象是小20歲的中國網紅「七七」（Annalisa），當時經紀公司稱「重心放在音樂上」。不過，網友近日稱在美國目擊他和一名長髮女子同行，還疑似穿著情侶裝，被猜測女方就是七七。

根據爆料網友的描述，他看見林俊傑的地點在洛杉磯，當時林的身邊有一名身材高挑的長髮女子。從其拍下的背影，可見兩人都是穿咖啡色外套搭配白色褲子，彷彿情侶裝。雖然照片沒有正面，但有網友推測，女方應是七七。

網友稱在美國巧遇林俊傑和一名女子穿情侶裝逛街。翻攝自微博

還有網友指出，七七父親是中國知名上市公司的老闆，家境優渥，在東京、西雅圖、紐約等地都有豪宅，稱林俊傑去日本時，就是住她的房子，不過消息未經證實。

林俊傑昨才在社群分享自己參加Netflix x CicLAvia活動的照片，地點正是洛杉磯。這次無車活動把街道打造成《怪奇物語》劇裡的霍金斯小鎮，讓JJ擺出主角的招牌姿勢，說「In Hawkins today.」

林俊傑稍早在IG限動轉發別人的圖片，上頭以英文寫著：「有人問我，為什麼一句話不說就和某些人斷絕往來，我回答，他們知道自己做了什麼，所以不用多做解釋。」不知道是否與緋聞有關。

林俊傑稍早在IG限時動態轉發英文字句，不知是否是在對緋聞一事回應。翻攝林俊傑IG

