林俊傑疑放閃遭目擊！與小20歲七七「情侶裝同框」曝光

（娛樂中心／綜合報導）44歲金曲歌王林俊傑（JJ）今年初傳出與小約20歲的中國網紅模特兒七七（Annalisa）秘戀，雖當時其經紀公司僅以「重心放在音樂上」含糊回應，但近日其感情狀態再被聚焦。有網友於美國洛杉磯街頭直擊林俊傑與一名長髮女子同行、穿著同色上衣與白褲的「情侶裝」，並猜測對方正是七七，令緋聞再度沸騰。

爆料者表示，兩人當時走在街頭、神情自然，雖僅為後背與背影照片，但因穿著與身形、氣質皆與傳聞對象吻合，立即引發網友熱烈討論。

據了解，七七被起底背景不凡、家境優渥，在東京、西雅圖、紐約等地據傳各擁豪宅，且有資訊人士透露，她是繼承母親遺產，再加上父親為中國上市公司老闆，使她具備富家千金背景。

圖／網友稱在美國巧遇戴毛帽、穿咖啡色外套的林俊傑，身旁有一名女子穿著情侶裝逛街。（翻攝 Threads）

至於兩人何時交往、是否同居等細節，目前仍無確實證據。根據《周刊王CTWANT》報導，林俊傑與七七於今年2月傳出戀情，但經紀公司當時沒正面承認，只說：「JJ的生活重心仍在音樂，謝謝大家關心。」

目前這段被認為是「疑似情侶裝街拍」的照片與資訊在微博、IG、論壇與粉絲社群中持續發酵，不少粉絲留言：「看起來真的像是七七」、「不管是不是，祝他幸福」、「要尊重藝人選擇」。也有人理性表示：「背影照不能當證據，希望有更多訊息再下判斷。」

