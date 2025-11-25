林俊傑疑穿同款情侶裝約會遭直擊 小20歲網紅女友背景曝光

金曲歌王林俊傑傳與小20歲的中國山東網紅「七七」交往，有網友爆料目擊小倆口約會。（翻攝自林俊傑臉書、Annalisa七七IG）

金曲歌王林俊傑（JJ）演藝事業精彩，感情生活也相當豐富，今年初曾爆出新戀情，與小20歲的中國山東網紅「七七」（Annalisa）祕戀，如今在有網友目擊林俊傑與一名長髮女子同行，且該女子就是七七，如今小女友的身分也跟著曝光了。

現年44歲林俊傑今年自爆罹心臟疾病，一度登上新聞媒體版面，如今則因新戀情引發話題。有一名網友在微博上爆料，在洛杉磯巧遇林俊傑，當時對方身邊還有一名身材高挑的長髮女子，2人身穿棕色上衣配白褲子的情侶裝，雖照片僅有背影，但不少網友都猜測女方應該是年初被爆出來的緋聞對象七七。

廣告 廣告

據《ETtoday》報導，林俊傑嫩女友七七也被網友起底，家境優渥，且在東京、西雅圖、紐約等各地都擁有豪華房產，也傳出林俊傑去日本時，都是住七七的房子。據一名自稱是七七母親好友的人士表示，七七是繼承了母親留下的龐大遺產，而父親則是中國知名上市公司的老闆。

事實上據《周刊王CTWANT》報導，林俊傑今年2月曾爆出新戀情，與小20歲的嫩女友七七祕戀，本人雖未正面回應戀情，但經紀公司則表示，「我們不會對網路上任何捕風捉影的傳言做回應，JJ的生活中心還是放在音樂事業上，謝謝大家的關心！現在的狀態就是把身體養好，希望感冒盡快痊癒。」

更多鏡週刊報導

高雄人妻偷帶小王回家！夫驚見「裸體偷歡畫面」斷理智線 抓姦私刑凌虐下場GG了

群砲團爆「1人確診HIV」嚇到急團檢 醫證實：真的有人感染

「2次就中」接連搞大女學生肚子逼墮胎 36歲補教師逃亡2年！因1關鍵全栽了