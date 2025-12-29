林俊傑白富美新歡身家超狂 否認懷孕！被問婚事這樣說

林俊傑（右二）與爸爸（右）、七七（左起）為媽媽慶生。翻攝林俊傑臉書



44歲金曲歌王林俊傑（JJ）出道22年，昨晚（12╱29）首度認愛小20歲網紅「七七」（Annalisa），並曬出2人與爸媽的合照，但有網友發現七七的肚子微凸飄孕味，不過他透過經紀公司否認女友懷孕，至於是否有結婚計畫？經紀公司則說：「他現在過的很開心，也謝謝大家的關心。目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」

昨晚林俊傑突在臉書曬「一家4口」合照說：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」照片中的七七站在準婆婆旁邊，與男友、林爸爸合照，儼然一家4口。

模特兒出身的七七是白富美，網傳她繼承母親大筆遺產，在紐約、西雅圖、東京都有房產，她爸爸則是中國上市公司老闆，而林俊傑去日本時也都是住她的房子。過去林俊傑曾與金莎、翁滋蔓、林采薇、徐若瑄、Linda、李心艾、高宇蓁傳緋聞，但從未被證實，如今他罕見認愛，也獲大部分粉絲祝福。

