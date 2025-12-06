林俊傑突被Cue領獎「沒想到也有我的份」 WOODZ驚喜合唱〈背對背擁抱〉

林俊傑（右）、WOODZ合唱〈背對背擁抱〉。翻攝LINE TV



金曲歌王林俊傑今（12╱6）登上在高雄世運主場館舉辦的韓國頒獎典禮「亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards，AAA）舞台擔任表演嘉賓，在演唱前突然被Cue上台領「最佳藝人獎」，讓他笑說：「我原本只是受邀來以為只是唱歌、參加典禮，沒想到也有我的份。」

林俊傑獲頒「最佳藝人獎」。翻攝LINE TV

而林俊傑不僅獻唱〈修煉愛情〉，也與WOODZ合唱〈背對背擁抱〉，WOODZ（曹承衍）中文咬字時分標準，飆高音一點也不輸林俊傑，令台下5萬觀眾聽得如癡如醉。

