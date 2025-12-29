林俊傑突認愛網紅七七 「愛不需要長篇大論」曬4口天倫

林俊傑（右二）與爸爸（右）、七七（左起）為媽媽慶生。翻攝林俊傑臉書



44歲林俊傑（JJ）2月被爆與小20歲網紅「七七」（Annalisa）戀愛ing，當時經紀公司僅低調表示：「JJ的生活中心還是放在音樂事業上。」上月他也在洛杉磯被目擊和七七同穿棕色上衣配白褲子情侶裝，今晚（12╱29）他突在臉書曬「一家4口」合照說：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」雖沒點名七七，但照片已說明一切。

今林俊傑與七七幫媽媽慶生，他嘴甜地說：「親愛的媽媽，祝您70大壽生日快樂！祝您永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容！」照片中的七七站在準婆婆旁邊，與男友、林爸爸合照，儼然一家4口。

身材火辣的七七據傳繼承母親遺產，在紐約、西雅圖、東京都有房產，她的爸爸則是中國上市公司老闆，而林俊傑去日本時也都是住她的房子，如今認愛，也是給女方名份。

