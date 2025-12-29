林俊傑終於認愛！ 攜網紅女友幫媽媽過生日

新加坡 / 綜合報導

帶您關心娛樂圈的最新消息，金曲歌王林俊傑在昨(29)日晚間重磅宣布交了女友，是在IG擁有19萬粉絲的中國廣東網紅「七七」。

他在社群平台PO出照片，幫媽媽過70歲大壽，照片中除了林俊傑的父母外，女友七七也在合照當中，開心搭著林媽媽的肩膀。出道22年的林俊傑，感情生活相當低調，也鮮少公開發文。這篇貼文發出後，立刻湧入大批粉絲留言恭喜。據了解，林俊傑與女友七七相差20歲，而且女方的背景也大有來歷，爸爸是知名上 市 公司老闆，家境相當優渥。

原始連結







更多華視新聞報導

女友「葉珂之亂」爭議多 黃曉明哽咽90度鞠躬道歉

爆黃明志有個交往15年女友 謝薇安狠酸：渣中之渣非你莫屬

打破25歲魔咒！ 李奧納多帶26歲女友度假旅遊

