林俊傑網紅女友小腹隆起！網瘋猜已懷孕 經紀公司鬆口回應了

林俊傑29日晚間無預警透過社群認愛七七。翻攝jjlin IG、annalisaqiqi IG

44歲金曲歌王林俊傑（JJ）昨（29日）無預警認愛，在社群分享自己與小20歲網紅女友七七，陪同林爸林媽慶生的照片，正式官宣戀情。這也是林俊傑出道22年來，首次主動對外公開另一半，引發網友熱議，紛紛揣測女方是否已懷孕？對此，《鏡報》昨深夜詢問經紀公司獲回應了。

林俊傑分享的照片中，七七與JJ家人互動自然融洽，臉上洋溢幸福笑容，還親暱地將手搭在林媽媽肩上，氣氛溫馨。然而，她身穿的白色針織外套，卻被眼尖網友發現腹部似乎微微隆起，因此被猜測是否已有喜訊。

《鏡報》昨深夜詢問JJ所屬的經紀公司JFJ Productions.，關於「女方是否有喜了」？經紀公司表示「沒有懷孕」。至於「JJ公開戀情是不是有結婚打算」、「JJ是否因健康問題加速成家計劃」等問題，經紀公司僅回：「他現在過的很開心，也謝謝大家的關心。目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」

林俊傑（右2）29日在IG分享帶七七（左）陪爸媽慶生的照片。翻攝jjlin IG

隨著戀情曝光，七七的背景也成為討論焦點。據傳，七七為模特兒出身，家世顯赫，父親是大陸知名上市公司老闆，母親亦留下龐大遺產，此外，七七在東京、紐約、西雅圖等地皆擁有房產，據傳林俊傑過往赴日本旅遊時，也曾入住七七名下的豪宅。不過，相關內容均未獲當事人證實。

林俊傑昨同步以中、英文寫下祝福：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」並向母親獻上生日祝賀：「親愛的媽媽，祝您70大壽生日快樂！祝您永遠被愛包圍、健康、幸福、充滿笑容！」分享一家4口溫馨時刻。

網紅七七傳出家世顯赫。翻攝annalisaqiqi IG



