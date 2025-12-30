林俊傑網紅女友「七七」背80萬名牌包 超狂身家曝

44歲金曲歌王林俊傑昨（29）日晚間在社群平台無預警公開認愛，對象是小他20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa），照片中七七背著的包包也被發現是要價80萬元的精品冰淇淋晚宴包，身價不斐。

林俊傑公開認愛20歲網紅七七（左1）。（圖／翻攝自林俊傑IG）

林俊傑近半年來頻頻被網友拍到與一名長髮女子出遊，身分也隨之曝光為網紅七七。昨（29）日他罕見在社群平台曬出與女友一同為母親慶生的合照，貼文中寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」天王周杰倫也火速留言祝賀：「幸福快樂喔！」林俊傑回應：「謝謝你兄弟」；五月天阿信也留言：「下次慶生，奶茶我會多帶一桶」，林俊傑則回：「一言為定」。

七七背景也被起底，傳出家境相當優渥，繼承母親遺產的她名下坐擁多間豪宅，父親更被指為大陸知名上市公司老闆，是個不折不扣的白富美，在日本東京、美國紐約、西雅圖等地都有房產，據傳林俊傑去日本旅遊時，也都是住七七的豪宅。

