林俊傑罕見認愛 陶晶瑩曝機場巧遇「早看出」兩人交往
【緯來新聞網】44歲金曲歌王林俊傑近日罕見在媽媽70歲生日上公開女友身份，因過去林俊傑甚少正面回應緋聞，這次無預警證實戀情也讓不少人意外，陶晶瑩則在廣播節目《桃色新聞》中表示，之前就有在機場巧遇林俊傑和其女友七七，當時她「一眼看出」兩人關係匪淺，不過她並沒有多問，僅和林俊傑簡單打招呼後就離開了。
陶晶瑩談及林俊傑認愛一事。（圖／翻攝YouTube、IG）
陶晶瑩在節目中與媒體人吳小帽談到林俊傑戀情時透露，曾在機場偶遇林俊傑與七七一同現身，身邊還有家長陪同，從雙方眼神與肢體語言中，她推測兩人關係不單純，但未多加干涉，只是簡單打招呼後便離開。
林俊傑自2003年出道以來，感情生活一向保持低調。此次罕見公開承認與七七交往，引發大眾高度關注。據週刊報導，七七早在2023年6月便曾低調來台，並由豪華保母車及保鑣隨行，前往台北某知名火鍋店用餐，全程待遇備受禮遇。
消息曝光後，社群上出現關於七七是否已有身孕的揣測。對此，林俊傑的經紀公司回應：「目前沒有具體的計畫，現階段將以生活與工作為重，再次感謝大家的關心。」
