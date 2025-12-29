林俊傑罕見認愛「陸網紅女友」 周杰倫、五月天阿信紛紛朝聖祝賀

林俊傑罕見認愛廣東網紅女友。（圖／翻攝自Instagram@jjlin）

44歲金曲歌王林俊傑今年2月曾傳出疑似有新戀情，對象為小他20歲的廣東模特兒網紅「七七（Annalisa）」。而他昨（29）日晚間在社群平台曝光為母親慶生的照片，當中可見父母及七七的「一家四口」合照，畫面曝光後立刻掀起討論，形同正式認愛，就連歌壇大咖周杰倫、五月天阿信、蕭敬騰和孫燕姿都齊聚送上祝福。

林俊傑在社群平台拋出震撼彈，PO出帶著七七「見父母」的合照，透露一同幫媽媽慶祝70歲生日，也間接認愛這位24歲女友。林俊傑寫道：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」對此，林俊傑經紀公司回應表示：「他現在過得很開心，也謝謝大家的關心。目前沒有具體的計畫，現階段仍會專注於生活與工作。」

而林俊傑出道超過20來，感情生活一向相當低調，這次罕見大動作公開戀情，引發網友熱議，就連天王周杰倫也火速留言祝賀：「幸福快樂喔！」林俊傑回應：「謝謝你兄弟」；五月天阿信也寫道：「下次慶生，奶茶我會多帶一桶」，林俊傑則回：「一言為定」；而蕭敬騰寫下：「幸福快樂，甜蜜蜜，媽媽生日快樂」，林俊傑說「謝謝你bro」；新加坡同鄉的孫燕姿表示，「幸福快樂！！」林俊傑也回：「Thank you Stef（Stefanie）！」

事實上，先前網友透露林俊傑與七七互動頻繁且關係曖昧，不僅曾在演唱會替女方安排第一排座位，兩人也曾與好友懷秋一同出遊並被拍到。此外，女方背景也被起底，傳出家境相當優渥，繼承母親遺產的她名下坐擁多間豪宅，父親更被指為中國知名上市公司老闆。

（圖／翻攝自Instagram@jjlin）

