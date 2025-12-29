林俊傑與網紅女友合照曝光 經紀公司回應感情狀態

林俊傑正式認愛小20歲網紅女友七七。（圖／翻攝自林俊傑FB）

44歲金曲歌王林俊傑今年2月曾在中國社群平台傳出疑似有新戀情，對象為小他20歲的廣東模特兒網紅「七七（Annalisa）」。當時相關爆料指出，林俊傑於2023年底透過好友牽線結識女方，引發外界熱議。

事隔約10個月，林俊傑於12月29日在社群平台發文為母親慶祝70歲生日，同時曬出與父母及七七的合照，畫面曝光後立刻掀起討論。林俊傑在文中感性寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！親愛的媽媽，祝您70大壽生日快樂！祝您永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容！」公開認愛七七。

林俊傑29日在社群平台發文為母親慶祝70歲生日，同時曬出與父母及七七的合照。（圖／翻攝自林俊傑FB）

對此，林俊傑經紀公司也作出回應表示：「他現在過得很開心，也謝謝大家的關心；目前沒有具體的計畫，現階段仍會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」

事實上，先前就有網友指出林俊傑與七七互動頻繁且關係曖昧，不僅曾在演唱會替女方安排第一排座位，兩人也曾與好友懷秋一同出遊並被拍到，相關畫面在網路上流傳。此外，女方背景也被起底，傳出家境相當優渥，繼承母親遺產的她名下坐擁多間豪宅，父親更被指為中國知名上市公司老闆。另有傳聞指出，林俊傑日前赴日本旅遊時，也被爆料曾入住女方名下豪宅。

