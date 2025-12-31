林俊傑被爆「已藏愛2年」！疑早就發文偷偷示愛 女友職業掀粉絲戰火

歌手林俊傑29日首次官宣戀情，證實正在和23歲的網紅七七戀愛中，引爆網友熱烈討論。有人開始回顧他過去的社群發文，懷疑其實早就已經流露端倪，就連他個人潮牌SMG的周邊設計，都被挖出疑似為女友負責操刀，引發粉絲正反兩極反應。

相關跡象起源自2024年情人節，當時林俊傑在微博發文「不管晴天或雨天，我都在」，IG則以英文寫下「Rain or shine, you're still behind」，當時多數人解讀為對粉絲的心情抒發。直到如今公開戀情，他再次以「無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊」當作文案，從「你」到「彼此」，被網友猜測其實就是心意暗示。另還有人注意到，他在2025年情人節的發文時間為16:16，似乎也與女友暱稱「七七」相關。

廣告 廣告

此外，也有傳聞指出，七七畢業於帕森斯設計學院，疑似正在SMG擔任創意總監，並且參與了新一季周邊設計，包括巡演使用的螢光手環、項鍊等商品。

隨著討論擴大，粉絲反應呈現分歧。有人認為由熟悉風格的人參與設計並非壞事，但也有粉絲狠批「以為支持的是哥的事業，沒想到原來一直在為哥嫂的愛情設計買單」。不過這些說法並未獲得林俊傑團隊或SMG官方證實，相關職務與學歷都未有公開資料佐證。

延伸閱讀

林俊傑公開小21歲女友「被酸老牛吃嫩草」 為何男明星總偏愛年輕女生？

林俊傑爆熱戀24歲女網紅！洛杉磯「情侶裝約會」全被拍 官方回應掀熱議