林俊傑認愛七七不到一個月！疑前女友曬貼臉照控遭PUA：受夠劈腿仔

金曲歌王林俊傑在去年底首度認愛中國大陸網紅「七七」，未料，近期有網友發現，在消息曝光當晚，台灣演員兼直播主Mida（曾聖媛）隨即在社群平台連發6個嘔吐表情，並怒嗆「真是受夠了劈腿仔官宣」，疑似以「前女友」身份控訴林俊傑劈腿，引發熱議，對此，林俊傑經紀公司也發聲回應了。

金曲歌王林俊傑近期遭台灣演員兼直播主Mida控劈腿。（圖／翻攝 微博）

林俊傑在2025年12月29日於社群平台上曬出陪父母慶生的合照，照片中還有網紅七七，由於這是他出道以來首次公開感情認愛，立刻掀起大批網友討論。而Mida則在當晚於threads上發文寫下：「看到覺得太不舒服了，真是受夠了劈腿仔官宣，為什麼受傷的人總是真誠的人啊，真希望報應直接來。」疑似是在直指遭林俊傑劈腿，留言區則湧入不少網友希望她能拿出證據。

廣告 廣告

Mida在林俊傑去年底認愛後發文開嗆。（圖／翻攝threads mida77777）

近期微博更瘋傳兩張林俊傑與Mida的親密合照，其中一張為2019年年底兩人一同出席林母生日聚會的照片，另一張則是兩人在2023年2月於台北市大安區拍下的貼臉合影。據悉，林俊傑與七七是在2023年經友人介紹認識，2024年中開始交往，因此網路上開始出現兩段交往時程出現重疊的揣測。

近期微博瘋傳兩張林俊傑與Mida的親密合照，其中一張為2019年年底兩人一同出席林母生日聚會的照片。（圖／翻攝 微博）

此外，Mida也曾在去年11月底回應網友在社群上提問「前任說過最噁心的話」的貼文下方留言「如果妳去爆料，妳看還有哪個男的會要妳？超會PUA」，該言論被網友視為林俊傑情感操控Mida的證據。

針對外界揣測，林俊傑所屬公司發聲否認，強調林俊傑與Mida不曾有過戀愛關係，並澄清網上謠傳的2019年拍攝的合照，實際拍攝時間為2023年3月，並指出林俊傑與七七是在2024年中旬交往，不存在感情重疊。

林俊傑所屬公司發聲否認，指出林俊傑與七七是在2024年中旬交往，不存在感情重疊。（圖／翻攝自林俊傑IG)

延伸閱讀

「火雲邪神」梁小龍逝世！成龍驚聞發聲悼：不敢也不願相信

梁小龍驚傳離世！ 抖音突發貼文：原諒我不辭而別

「火雲邪神」梁小龍驟逝！享壽77歲 死前9小時還更新影片