林俊傑認愛七七！兩人交往蛛絲馬跡藏不住 「戀愛時間軸」曝光

娛樂中心／林昀萱報導

林俊傑（JJ）29日深夜拋出震撼彈，大方認愛24歲中國網紅女友「七七」（Annalisa），並分享與雙親及女友的同框合照，「見家長」舉動被揣測好事將近。不僅如此，還有眼尖網友發現七七上身服裝出現不自然皺褶，進而猜測她已經懷孕。其實兩人戀愛有跡可循，就有人列出懶人包曝光這段感情的時間軸。

林俊傑為媽媽慶祝70大壽，首度曬出和七七同框照認愛，林俊傑在社群平台寫下「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證」，一席話為親情與愛情都做出完美註解。畫面中女方將雙手親暱地搭在林俊傑媽媽肩上，互動自然親密。

林俊傑和七七早在今年2月就被拍到。（合成圖／翻攝自IG）

其實早在今年初就有人爆料林俊傑和七七的戀情，微博也有人整理出兩人戀愛曝光時間軸。今年2月，網上爆料兩人戀情；同月10月林俊傑經紀公司表示「我們不會對網路上任何捕風捉影的傳言做回應，JJ的生活中心還是放在音樂事業上，謝謝大家的關心」。4月有遊客在東京一家網紅咖啡廳偶遇兩人；5月兩人被拍到在紐西蘭逛街購物，七七還幫林俊傑挑選衣物，舉止親密；期間網友不斷發現兩人戀愛蛛絲馬跡，七七在2024年至2025年間頻繁現身林俊傑全球巡演VIP席，新加坡場次更被拍到和林俊傑在後台貼耳熱聊，愛意藏不住。11月25日，有網友偶遇林俊傑在洛杉磯與神秘女子身穿同色系棕色大衣搭配白色長褲出遊，他在社群平台留下「耐心」等文字疑似回應感情狀態；12月29日，林俊傑曬出女友與父母合照，公開戀情。

針對外界揣測七七已懷孕，林俊傑經紀公司對此澄清「沒有」。至於他出道22年來首度認愛，是否代表婚事已有規劃，經紀公司表示：「他現在過得很開心，也謝謝大家的關心。目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」

