林俊傑認愛不到10天！女友七七被目擊現身警局 報案原因掀討論

歌手JJ林俊傑在去年底無預警認愛中國大陸網紅「七七」，對方的家世背景也成了討論焦點。未料，七七日前被狗仔直擊現身北京海淀區某派出所報案，畫面曝光後，再次掀起熱議，引發外界對於她報案事由的揣測。

林俊傑在去年底無預警認愛中國大陸網紅「七七」。（圖／翻攝IG jjlin）

中國大陸狗仔「瓜田寒姐」7日在微博上傳一段影片爆料，七七和助理一起前往海淀區某派出所進行報案。雖然全身包緊緊，但招牌瀏海太有標誌性，仍被認出來。從畫面中可以看到，七七當天身穿一件黑色長羽絨，戴上黑色口罩，僅露出一雙眼睛以及整齊瀏海。而她在離開派出所後，挽著一旁助理的手，一同進到商場逛街。

七七和助理被大陸狗仔目擊一起前往海淀區某派出所進行報案。（圖／翻攝微博 瓜田寒姐）

七七現身派出所報案一事曝光後，一度衝上微博熱搜，引發網友討論她報案事由，不過目前並未有任何相關人士針對此事做出回應。

事實上，林俊傑在2025年12月29日於社群平台Instagram曬出七七與爸媽合照，間接認愛後，女方身家就遭到起底，起初傳出七七家境相當優渥，繼承母親遺產的她名下坐擁多間豪宅，父親更被指為大陸知名上市公司老闆，不過近期網路上開始出現黑料，指出七七其實是假富二代，爆料其父親疑涉經濟案件滯留海外，另外，還有人指出，七七過往曾轉售林俊傑演唱會黃牛票，不過相關傳聞目前都未被證實。

七七真實身分在網路上掀熱議。（圖／翻攝小紅書 七七）

