林俊傑認愛了！小20歲女友露面「小腹疑隆起」 一票網瘋猜：懷孕了？

娛樂中心／蔡佩伶報導

林俊傑今（29日）替母親慶祝70歲大壽時，間接承認戀情，女方正是多次被拍到同行出遊的小20歲網紅「七七」，然而，林俊傑曬出一家人同框的合照，其中女方腹部微微凸起也被網友猜測是否懷孕。

林俊傑發文坦言愛不需要長篇大論，認為只要堅定守在彼此身邊，給予真摯的陪伴，「是一種快樂的見證」，文中祝福母親生日快樂的同時，還悄悄的放閃女友，歌迷們見到林俊傑脫單也樂於送上祝福，「誰懂，等你官宣這一天等好苦啊」、「終於肯大方官宣了」、「你的幸福就是我們的快樂」。

不過有網友發現林俊傑女友「七七」拍照衣服的皺褶似乎顯得小腹微微隆起，直呼：「怎麼感覺像懷孕了」、「第一反應居然是不是女方懷了」，對此，林俊傑經紀公司則尚未回應。

林俊傑替母慶生，小20歲女友七七（最左）也在場。（圖／翻攝自IG）

