林俊傑認愛同框小20歲網紅女友 她「超狂身家」被挖：擁多間房產

娛樂中心／蔡佩伶報導

林俊傑出道超過20年，唱紅許多耳熟能詳歌曲，感情方面則曾傳出交往小20歲模特兒網紅「七七」，不過林俊傑始終未承認，沒想到今（29日）林俊傑曬照替母慶生時，驚見緋聞女友「七七」也在一旁，被視為是公開認愛。

林俊傑今（29日）準備蛋糕以及壽桃幫滿70歲的媽媽慶生，值得關注的是，站在林俊傑母親旁邊的長髮女子，正是多次同行林俊傑出遊的緋聞對象「七七」，雖然林俊傑在文中沒有提及女方身分，不過網友們見狀則直呼「官宣了我的天」、「他幸福就好」、「恭喜官宣終於把JJ嫁出去了」。

事實上，曾有網友指出林俊傑和七七互動曖昧，不只演唱會替她安排第一排的位置，甚至兩人一同和好友懷秋出遊被拍到，至於女方也被挖出家境優渥，繼承母親遺產的她坐擁多間豪宅，父親據悉中國知名上市公司的老闆，而林俊傑到日本旅遊時，遭傳也是居住女方的豪宅。

林俊傑帶女友（最左）替母慶生。（圖／翻攝自林俊傑臉書）

