林俊傑認愛嫩妹網紅！23歲七七「婚紗美照」被瘋傳

現年44歲的「金曲歌王」JJ林俊傑昨（29）日曬出母親70歲壽宴合照，同時公開認愛，對象正是傳聞多時的23歲廣東模特兒網紅「七七」（Annalisa）；七七與林俊傑父母親一同慶生，她過往拍的婚紗照也隨之曝光，在陸網掀起「好事近了」消息。

林俊傑昨日在社群發文祝福母親生日，幸福寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」他的經紀公司也罕見回應感情事件：「他現在過的很開心，也謝謝大家的關心。」強調目前沒有具體計畫，仍然會專注於生活與工作。

七七昔日拍攝的婚紗照掀起討論。（圖／翻攝自七七小紅書）

七七曾在去年拍攝婚紗美照，在社群發文表示：「偶爾羨慕情侶，時常慶幸自由，那就為自己穿一次婚紗吧！」照片中她穿著一套復古風白紗，胸口清晰鎖骨線條小露性感；這組照片在陸網掀起討論「七七好漂亮、好年輕啊！」、「七七好美呀！」、「還是喜歡網紅臉」、「希望兩個人能夠幸福」、「挺配的啊祝幸福」。



