林俊傑認愛小20歲女友！網紅七七全身精品行頭，香奈兒、寶格麗、卡地亞…財力不輸JJ
44歲金曲歌王林俊傑公開認愛小20歲的廣東網紅「七七Annalisa」，在29日晚曬出為媽媽慶祝70歲生日照的他，林媽媽身旁的女友顯得格外受矚目，現在就來看看，讓感情世界向來神秘的林俊傑公開認愛的七七到底是誰吧！
林俊傑網紅女友七七是誰？
廣東女網紅七七Annalisa因為精緻的外貌，黑長髮和姣好身材，在網路上常被網友認為是AI美女，在IG擁有超過20萬粉絲（非公開帳號）、小紅書上也有15.6萬粉絲追蹤。
林俊傑和七七兩人在今年2月爆出交往傳聞，也多次被其他網友目擊兩人約會的畫面，還被拍到在美國洛杉磯穿著情侶裝出門。身分神秘的七七，網傳她的財力不輸林俊傑，繼承媽媽留下的龐大遺產、爸爸是大陸知名上市公司老闆，並在日本東京、美國紐約、西雅圖等地都有房產，兩人戀情被拍到時，經紀公司也以「重心放在音樂上」來回應。
林俊傑女友懷孕疑雲
這次林俊傑無預警認愛七七的舉動，就有部分網友認為，應該是因為七七懷孕了，所以才會這樣大動作宣布。為此，經紀公司回應：「沒有懷孕」透露林俊傑現階段就是專注在生活和工作。
七七揹香奈兒晚宴包
七七在林媽媽生日合照中，揹著香奈兒2025/26 Cruise的冰淇淋晚宴包，使用樹脂玻璃、水鑽與金屬鑲嵌而成的彩色晚宴包，白色的包身點綴金屬細節與水鑽，粉紅色冰淇淋看起來俏皮可愛，包包售價估計約80萬台幣。
CHANEL Coco Handle
常常出現在七七照片中的香奈兒包包，就是這款Coco Handle手袋，梯形包身並配有小把手，讓包包多了一股知性氣質，也為Coco Handle手袋多了手提的拿法。
寶格麗 B.zero1 項鏈
寶格麗的B.zero1 項鏈可以說是她最愛的日常項鍊，以18K 玫瑰金鍊帶，搭配 18K 玫瑰金與白色陶瓷吊墜，低調中又有股溫柔氣場。寶格麗 B.zero1 項鏈，NT.115,700。
Van Cleef Arpels Lucky Spring手鍊
不同於其他女性Van Cleef & Arpels梵克雅寶首選是Alhambra四葉草系列，七七手上戴的是Lucky Spring系列手鍊，以18K玫瑰金、珍珠母貝製成，小巧的梅花圖樣，有種俏皮可愛的感覺。Van Cleef Arpels Lucky Spring手鍊，NT.94,500 。
卡地亞珠寶
VCA、寶格麗都有了，怎麼可能錯過卡地亞呢？七七就在小紅書上分享過自己的卡地亞高級珠寶系列，滿鑽的雙層鑽石頸鍊，中間是滿鑽配上縞瑪瑙的美洲豹，充滿氣勢！
封面圖片來源：小紅書@七七Annalisa、IG@jjlin
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
