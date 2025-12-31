林俊傑認愛小20歲正宮！網驚眉眼激似田馥甄 Hebe遠赴韓國寺廟避紛擾

Hebe選擇在年末到韓國白羊寺體驗「朝4晚9」的寺廟生活。翻攝IG＠hebe_tien_0330

林俊傑官宣與廣東網紅「七七」戀情後，不少網友又想起了當年林俊傑演唱會上邀請田馥甄（Hebe）坐上高空鞦韆唱〈豆漿油條〉告白，並明言自己理想型是Hebe的追求往事。網友稱林俊傑〈可惜沒如果〉是遺憾兩人戀情無法開花結果之作，並稱「七七」眉眼與Hebe神似，相關內容登上微博熱搜，但Hebe人卻在韓國寺廟「六根清靜」，「體驗四點晨起，晚上九點熄燈就寢，餐餐茹素的寺廟生活！」

Hebe在社群平台上表示，在一年的尾聲，用喜歡的方式，讓心安靜下來，好好感謝這一年的所遇見的。她因為正寬法師的寺廟料理，而有機緣造訪白羊寺，幸運待上幾天。

寺廟體驗自然法則生活

Hebe說：「世界寂靜到可以聽見雪落下的聲音了，白雪皚皚，滿天星斗，零下七度（體感負十五度），天未亮便起身，摸黑去做早課，靜心冥想。遵循著自然法則生活，也被大自然擁抱滋養。月亮、星辰、陽光、好山、好水、好雪，好感激。」

Hebe到韓國白羊寺讓心安靜下來，好好感謝這一年的所遇見的。翻攝IG＠hebe_tien_0330

料理傳遞佛法 尊重永續正念飲食

之前在社群平台上，Hebe就常貼出自己親手料理的健康早餐，這次到了韓國寺廟白羊寺，也打趣自己每天都在期待吃飯。她表示白羊寺每個月只開放一天，由正寬法師透過料理傳遞佛法，推廣尊重自然的永續正念飲食。在白羊寺每餐都能吃到在地、當令的食材。

白羊寺的正寬法師以料理傳遞佛法，強調永續正念飲食。翻攝IG＠hebe_tien_0330

Hebe常在社群平台上貼出自己的用餐菜色，讓網友一起「享用」。翻攝IG＠hebe_tien_0330

Hebe表示：「一切都是來自大自然與時間的饋贈。乾淨而舒服的飲食，豐盛了心靈，身體卻無比輕盈。雖說保持平等心、沒有分別心，是一種修習，但俗人我真的覺得很美味呀！每天都在期待吃飯。」網友笑說：「「每天都在期待吃飯」笑出來，如同我們每天都在期待妳的完食一樣的感覺。」



