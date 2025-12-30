林俊傑認愛小21歲中國網紅 賀母70大壽合照流露「準媳婦」氣場

林俊傑選擇在母親70大壽這天，公開與女友七七的關係。（翻攝自小紅書@Annalisa七七／林俊傑臉書）

44歲的金曲歌王「JJ」林俊傑昨（29日）晚投下震撼彈！出道22年從未公開戀情的他，無預警在社群平台曬出為母親慶祝70大壽的合照，畫面中他與父母、女友「七七（Annalisa）」同框，形同正式認愛。這段相差21歲的戀情不僅閃瞎眾人，女友七七背後驚人的「白富美」家世也隨之浮上檯面，引發各界熱議。

林俊傑以中英文感性寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。」慶生照中，年僅23歲的七七親暱地搭著林媽媽的肩膀，四人笑得燦爛，顯見女方早已融入林家，深得準公婆的認可與喜愛。更有眼尖網友發現，在這張慶生合照中，七七隨意背著的一個精品冰淇淋晚宴包，價值竟高達新台幣80萬元，豪門氣息完全藏不住。

據悉，23歲的七七出身中國廣州，就讀於頂尖的美國帕森設計學院（Parsons School of Design），她的背景堪稱頂標，傳聞父親是中國上市公司的負責人，而她本身更繼承了母親留下的龐大遺產，網傳她在東京、紐約、西雅圖等大都市皆有房產，甚至傳出林俊傑先前赴日旅遊時，便是入住女友位於東京的豪宅。七七雖然曾任模特兒，IG擁有近20萬粉絲，但她目前已轉為私人帳號，小紅書也久未更新，她在自介中直言「不接廣告、不賺錢、不約拍」，展現出「不缺錢」的佛系態度。

這段跨國戀情其實早有端倪，兩人從今年2月起便多次被目擊約會，11月更在洛杉磯被抓包穿情侶裝逛街。儘管當時經紀公司以「重心在音樂」回應，如今JJ選擇大方認愛，足見感情已趨穩定。針對認愛後的種種揣測，林俊傑經紀公司回應：「他現在過得很開心，也謝謝大家關心。目前沒有具體的結婚計畫，現階段還是專注生活與工作。」至於外界好奇是否「奉子成婚」？公司也斬釘截鐵表示：「沒有懷孕」。





