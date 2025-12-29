林俊傑認愛帶中國網紅見爸媽 遭爆結婚喜訊 經紀公司回應了

〔記者張釔泠／台北報導〕44歲金曲歌王「JJ」林俊傑趕在年末報喜，官宣與小他21歲的中國網紅七七的戀情，身為創作才子，他過去的緋聞精彩，但檯面上都低調以對，這次不僅大方認愛，還帶著七七幫媽媽慶祝七十大壽，讓網友瘋猜下一步就是結婚。對此，經紀公司也回應了。

對於接下來的人生大事規劃，林俊傑的經紀公司回應，「他現在過的很開心，也謝謝大家的關心。目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」

林俊傑今晚在社群甜蜜寫道：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」此外也喊話：「親愛的媽媽，祝您70大壽生日快樂！祝您永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容！」

照片中，七七以淡妝現身，親密的站在林媽媽的身邊，還扶著她的肩膀，穿著白色長針織外套的她，不知是否因為衣服皺摺的關係，肚子處看來微微凸起，引發網友揣測是否「懷孕了」。

