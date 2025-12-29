林俊傑認愛廣東模特兒網紅Annalisa 兩人同框林母70歲生日照

林俊傑在社群平台發文為母親慶祝70歲生日，林母身旁的一名年輕女子，正是Annalisa，等同兩人公開認愛。（圖／翻攝自林俊傑FB）

44歲金曲歌王林俊傑出道逾20年，今年2月曾在中國社群平台傳出疑似有新戀情，對象為小他20歲的廣東模特兒網紅「七七（Annalisa）」。當時相關爆料指出，林俊傑於2023年底透過好友牽線結識女方，而林俊傑所屬經紀公司僅低調回應：「我們不會對網路上任何捕風捉影的傳言做回應。」

今（29日），林俊傑在社群平台發文為母親慶祝70歲生日，感性寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！親愛的媽媽，祝您70大壽生日快樂！祝您永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容！」合照中陪伴在林母身旁的一名年輕女子，正是Annalisa，等同兩人公開認愛。

回顧今年2月，中國社群平台曾出現多則關於林俊傑疑似展開新戀情的討論，甚至有自稱「七七同學」的網友發文爆料，指兩人於2023年底經由好友介紹認識，並對女方背景多所揣測。另有網友翻出過往互動，指出林俊傑曾安排演唱會第一排座位給對方，兩人也曾與好友懷秋一同出遊被拍，相關畫面在網路上流傳。

林俊傑認愛小他20歲的廣東模特兒網紅「七七（Annalisa）。（圖／翻攝自AnnalisaIG）

