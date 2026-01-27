林俊傑認愛後首合體！帶小20歲女友「零偽裝約會」全被拍

林俊傑被爆美國約會七七。（圖／翻攝自林俊傑Instagram、微博）





現年44歲的金曲歌王JJ林俊傑，日前曬出母親70歲壽宴合照，認愛24歲廣東模特兒網紅「七七」（Annalisa），引起外界關注！小倆口公開戀情後愛得高調，出門約會「零偽裝」被網友巧遇拍下，引起陸網熱議。

藝人戀情備受外界矚目，近日有網友目擊林俊傑與七七在新加坡的電影院約會，拍下兩人比肩而坐的畫面，影片中他身穿深色服裝，一副被劇情深深吸引的模樣，上身傾向前專注欣賞電影，七七則是穿著休閒輕鬆的靠著椅背看片，這是兩人認愛後首度合體被拍。

林俊傑、七七看電影約會被拍。（圖／翻攝自微博）

影片在陸網曝光後，掀起網友熱烈討論「很好呀，支持老林自由戀愛！」、「好有情調」、「有人陪他，多好呀！」、「看他有在好好生活好好戀愛就夠了」、「居然不包場」、「我第一個反應是鐵瀏海CP」、「自由戀愛又不犯法。」



