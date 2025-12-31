林俊傑認愛後首發聲！認了「遭組織預謀抹黑」嘆：痛心又無力

記者徐珮華／綜合報導

林俊傑（JJ）日前認愛24歲中國網紅「七七」（Annalisa），成為演藝圈年末最大喜訊。2026年即將到來，他也在今（31）晚跨年夜回顧過去一整年心路歷程，對「JJ20 FINAL LAP」巡演共104場演出圓滿落幕表達感激。然而，除了音樂成績與重要里程碑，他坦言今年歷經不少考驗，痛心、無力和成長交織其中。

林俊傑巡迴演唱會順利落幕。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）

林俊傑音樂實力備受肯定之餘，私生活也遭過度檢視，甚至出現扭曲與誤解。他透露團隊查證後，確認相關謠言是在有預謀、有組織的抹黑行動中被刻意散播。無奈的是，為避免誤解進一步擴大，他選擇保持沉默，卻也因此對自己、自己所珍惜的人，以及廣大歌迷造成傷害。

林俊傑（左3）日前認愛七七（左1）。（圖／翻攝自林俊傑臉書）

走過低潮，林俊傑呼籲大眾面對試圖煽動情緒、製造對立的網路敘事時，保持清醒與理性，「不必困在別人『杜撰』的劇本裡，我們可以選擇繼續向前。」他也向自己和仍身處困境的人喊話，提醒守住本心、安穩平靜，並讓善意持續傳遞，「把精力放在真正重要的事情上，好好照顧自己，認真過好每一天」，最後預祝各界新年快樂。

