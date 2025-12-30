林俊傑認愛網紅七七天王天后齊祝福 阿信向周董訂兩桶珍奶有原因

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑昨(29日)趁著為母親慶祝70大壽，超罕見讓網紅女友「七七」同框曝光，不只網友驚喜討論，演藝圈眾多天王天后也發聲祝福，五月天主唱阿信則開玩笑說要向「周董」周杰倫訂兩桶奶茶送給JJ，原因也很搞笑。

看到JJ為母親祝壽，順便放閃公開女友同框合照，天王好友「周董」周杰倫特別留言：「幸福快樂喔！」JJ則回應：「謝謝你兄弟。」另外阿信則留言：「下次慶生，奶茶我會多帶一桶！」JJ也笑回：「一言為定。」阿信並開玩笑標記周董，還加上打電話圖案笑說：「老闆，我要訂購兩桶奶茶。」

廣告 廣告

阿信會提到奶茶，主要是過去上綜藝節目時，阿信曾代表周董送上一大桶珍奶給JJ，還開玩笑跟JJ說，他回家後喝完可以在社群分享，當時網友笑封周董、阿信和JJ是「奶茶三兄弟」，這次看到JJ公開女友和他爸媽同框照片，阿信才會開玩笑說以後幫JJ慶生，要多帶一桶奶茶，畢竟現在JJ身邊多了一位甜蜜女友。

另外金曲歌后A-Lin也留言祝福JJ：「哇嗚恭喜！太甜蜜了。」也祝福JJ母親：「阿姨生日快樂。」另一位金曲歌王蕭敬騰則留言：「幸福快樂，甜蜜蜜，媽媽生日快樂。」JJ回應：「謝謝你，bro。」和JJ同為新加坡歌手的孫燕姿也祝福他：「幸福快樂！」JJ也開心回應：「Thank You！」

【看原文連結】

更多自由時報報導

恭喜！林俊傑認愛23歲中國正妹網紅 周杰倫阿信都說話了

震撼彈！44歲林俊傑認愛中國正妹網紅 美成這樣直接見爸媽

林俊傑23歲超嫩女友婚紗流出 驚人家世曝光繼承龐大遺產

林俊傑從不認愛！情史驚見大咖女神 網紅七七收服才子驚呆全網

