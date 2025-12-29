林俊傑認愛網紅七七帶回家見爸媽 「過的很開心」撇懷孕傳聞

44歲金曲歌王林俊傑今（29）日無預警公開認愛小20歲大陸女網紅「七七」，並放上父母和他及女友的合照，引起熱烈討論。

林俊傑今日幫媽媽慶生，發文說道：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」他祝親愛的70歲媽媽生日快樂，「祝您永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容！」只見女友七七搭著林媽媽的肩膀，四人笑得相當幸福甜蜜。

七七常在社群分享美照。（圖／翻攝自七七小紅書）

其實林俊傑對於感情生活相當低調，今年二月一度被爆出戀情，多次被目擊與七七約會，當時他僅透過經紀公司回應：「重心放在音樂上。」如今突然認愛，讓大批粉絲又驚又喜。

對於認愛一事，林俊傑經紀公司回應：「他現在過的很開心，也謝謝大家的關心。目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」對於外界揣測女方已有身孕，公司也強調「沒有懷孕」。

七七多次被目擊與林俊傑約會。（圖／翻攝自七七小紅書）

