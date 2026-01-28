林俊傑認愛網紅七七後首同框 現身電影院展現「甜蜜日常」

林俊傑與女友七七去看電影。翻攝Insagram @jjlin、追劇少女栗子貓微博

金曲歌王林俊傑（JJ）於 2025 年底大方認愛小 20 歲的中國網紅「七七」（Annalisa），引發演藝圈高度關注。2026 年 1 月 26 日，有網友在新加坡某影院偶遇兩人並肩觀影，這也是雙方自官宣戀情後的首次公開露面。畫面中，林俊傑身體前傾、專注於銀幕，七七則自然地靠在椅背上，兩人皆未佩戴口罩或刻意遮掩，態度顯得相當大方。雖然全程沒有過於親密的肢體互動，但放鬆且默契的姿態，被外界解讀為最真實的「自然陪伴日常」。

林俊傑與女友七七的樸實日常。翻攝追劇少女栗子貓微博

頻繁現身新加坡展現穩定感情

事實上，這並非兩人近期唯一一次被目擊。早在 1 月 24 日，就有網友在新加坡藝術展捕捉到兩人的身影，當時他們穿著黑色系休閒服裝，並佩戴同款棕色口罩低調同行。林俊傑此次帶著女方回到家鄉新加坡過年，加上近期被捕捉到無名指佩戴戒指等細節，讓不少粉絲猜測兩人「好事將近」。儘管經紀公司先前曾否認「因懷孕才官宣」的傳聞，並強調只是正常的戀愛關係，但頻繁的同框互動仍顯示出這段感情發展相當穩定。

從巡演首排到官宣戀情

回顧這段戀情的時間線，兩人早在官宣前便已有多次同框痕跡。2024 年至 2025 年期間，七七頻繁現身林俊傑全球巡迴演唱會的 VIP 第一排，足跡遍布新加坡、東京及倫敦等站。此外，兩人也曾被拍到在東京咖啡館約會、同遊紐西蘭購物，以及在洛杉磯身著情侶裝並肩出行。直到 2025 年 12 月 29 日，林俊傑藉著慶祝母親 70 歲壽宴的機會，在社群媒體曬出與七七及父母的四人合照，並配文強調「愛是無論晴雨的陪伴」，正式給予女方名分。

褪去光環展現平凡情侶姿態

此次在影院的偶遇畫面，以「無策劃的日常場景」呈現出明星戀情的真實面貌，打破了過往演藝圈常見的炒作套路。林俊傑與七七在公共場合褪去舞台光環，如同普通情侶般享受休閒時光，這種平實的相處模式，成為公眾逐漸接納歌手私生活的重要轉折點。對於林俊傑在出道多年後選擇公開分享幸福，多數網友也給予正面評價，認為這種細水長流的陪伴正是愛情的最佳寫照。



