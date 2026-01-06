林俊傑認愛網紅七七！女方家世被挖 戀情推手竟是直播平台董座
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
金曲歌王林俊傑日前認愛小20歲廣東網紅七七，出道多年的他罕見公開戀情也引發外界熱議，不只女方的家世背景遭挖，連兩人是如何走在一起也被起底。據悉，林俊傑之所以與七七相識是因為台灣直播平台的董事長牽線，且雙方交往至今1年半，感情相當穩定，七七也已經獲得男方父母認可。
根據《鏡週刊》報導，由於林俊傑喜愛看網紅直播，認識了台灣直播平台董事長，兩人因此成為好友還一起去露營，而經對方牽線林俊傑認識了七七，幾乎對女方一見鐘情，且雙方對於時尚、藝術品有共同話題，聊起天來淘淘不絕。據傳，林俊傑與七七自2024年中正式交往，他不只將女方捧在手心，出手也非常大方，經常送上精品，而林俊傑媽媽對女方也相當滿意。
其實在戀情曝光後，七七的背景也逐一被網友翻出，其中有中國媒體報導指出，七七本名為劉偲敔（音同雨），出生廣東，後來取得美國籍，父親劉建國是中國上市公司威創董事，但公司卻爆出掏空爭議，老闆更被指控疑捲走資金後滯留美國。此外，七七還被翻出過去疑似發布過許多大尺度的「擦邊照」，還替線上賭博平台做業配，甚至傳出曾私下轉賣林俊傑演唱會門票，雖以上傳聞都未被證實，但卻引發不小討論。
