林俊傑認愛網紅七七！遭疑是否懷孕？公司回應了

歌手林俊傑在幫母親慶祝70歲生日時，透過社群媒體間接認愛廣東網紅「七七」，引發外界熱烈討論。這段緋聞自今年2月開始有跡可循，多名網友曾捕捉到兩人約會的畫面。林俊傑此次透過家庭合照首度公開認愛，貼文迅速獲得包括周杰倫、五月天阿信等多位藝人的祝福。對於外界關注，林俊傑的經紀公司回應表示，他目前生活愉快，但強調女方並未懷孕，未來仍會專注於生活與工作。

林俊傑出道多年首次認愛。（圖／翻攝自林俊傑IG）

林俊傑29日晚間在社群媒體上分享了一張幫媽媽慶祝70歲生日的合照，照片中除了林俊傑與父母外，還出現了一位搭著林媽媽肩膀的女子，這位女子正是廣東網紅「七七」。這張合照被視為林俊傑間接認愛的證據，貼文立刻引來眾多歌迷和藝人朋友的祝福，其中包括五月天阿信和周杰倫都留言表示恭喜。

「七七」在Instagram擁有近20萬粉絲，她因其出眾的美貌而被網友讚譽「比AI還漂亮」，據傳她的家庭背景相當優越。事實上，林俊傑與七七的緋聞自今年2月就已經開始流傳，有多名網友曾捕捉到兩人約會的畫面，經過數月後，林俊傑終於藉此機會公開認愛。

林俊傑女友「七七」是網紅。（圖／取自七七IG）

針對林俊傑認愛一事，其經紀公司回應表示，林俊傑現在過得很開心，感謝大家的關心，但目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，同時特別強調女方並沒有懷孕。

回顧林俊傑的情史，他出道22年來曾與陳立泠、翁茲蔓、高宇蓁等人傳出緋聞，但從未公開認愛過任何一人。這次透過家庭合照間接認愛「七七」，可說是相當罕見的舉動，也讓外界期待這段感情是否會開花結果。

