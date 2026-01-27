林俊傑認愛網紅女友後首同框 0偽裝甜蜜看電影被捕捉

林俊傑（左）認愛女友七七首同框，私下甜蜜形影不離。（圖／粘耿豪攝、翻攝自微博）

金曲歌王林俊傑出道至今鮮少公開感情生活，去（2025）年12月29日卻突然在社群認愛網紅女友七七，且去年暑假完成巡迴演唱會的他，近期似乎想把握時間與女友相處，就有網友近日在新加坡偶遇小倆口，私下互動也隨即引起討論。

日前有網友在社群曬出一段影片，並透露在新加坡的電影院偶遇林俊傑和女友一起看電影，這是小倆口認愛後首度被拍到同框畫面。影片中林俊傑與女友坐在影廳內認真觀賞電影，且沒有用帽子、口罩遮掩五官，即使過程中兩人並無互動，仍足見感情甜蜜，未受到外界輿論影響。

林俊傑（右2）曬全家合照認愛。（圖／IG@jjlin）

不僅如此，有網友也表示，幾天前小倆口早已被目擊共同參觀新加坡藝術展，當時女友身穿黑色上衣、全白裙子，頂著妹妹頭瀏海髮型，林俊傑則穿著黑色皮外套，頭上戴著鴨舌帽及眼鏡，兩人還戴著疑似同款情侶口罩，形影不離的模樣不免引來網友熱議，「在一起真的是有點好嗑，這樣大大方方的戀愛真的很好，希望兩個人長長久久，甜甜蜜蜜呀」、「看来感情很穩定啊」、「這是官宣了所以也不怕被拍到了吧」。

林俊傑去年底在社群大方分享全家合照，慶祝媽媽的70歲大壽，其中女友七七就站在他媽媽旁邊，還親密將手搭在媽媽肩上，看來女友早已獲得家人青睞，私下相處融洽。然而，隨著戀情公開，外界也傳出不少負面消息，林俊傑先前便直言生活遭到過度審視與刻意扭曲，「願我們永遠不忘來時路，溫柔且善良。願我們都能學會遠離無謂的網路內耗，守護內心的平靜與堅定」。

