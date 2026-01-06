林俊傑認愛網紅女友！傳董座牽線 獲爸媽認可「準媳婦」

林俊傑認愛網紅女友，傳台灣董座牽線。（圖／盧禕祺攝、翻攝自微博）

44歲金曲歌王林俊傑2025年2月爆出與網紅女友七七熱戀，隨後傳出兩人約會被網友目擊，但經紀公司始終未正面證實，直到他同年12月29日曬出與爸媽、女友的合照，才正式公開這段戀情。如今有消息指出，替林俊傑與女友牽線的人，其實就是台灣直播平台的董事長。

根據《鏡週刊》報導，林俊傑私下的興趣是觀看網紅直播，於是與台灣直播平台的董事長認識，且關係還不錯，會一同去露營，甚至直播平台的辦公室還會出現林俊傑贈送的公仔、藝術品等，顯示兩人的好交情。

後來經過董事長的引薦，林俊傑才和女友有更進一步的往來，且對女友幾乎是一見鍾情，女友的氣質、外型也都符合林俊傑的喜好。儘管事後發現雙方的年齡有些差距，但兩人在時尚、藝術品方面都有興趣，因此聊起天來常常話題不斷，相處氛圍相當契合。

另外，有消息傳出，林俊傑與女友在2024年中正式交往，戀情至今已一年半，林俊傑對女友十分呵護，不僅生活、工作都把女友帶在身邊，還出手大方為女友送上精品禮物。而林俊傑的媽媽也對女方很是滿意，不少身邊夥伴都認為已經以「準林嫂」的規格對待女友，有望朝結婚方向邁進，所以特別公開認愛：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。」

