林俊傑認愛網紅女友！「見家長爆婚事將近」 經紀公司回應了

林俊傑帶著女友七七一同為媽媽慶生。（圖／翻攝自林俊傑臉書）





44歲金曲歌王林俊傑昨（29）日晚間在社群公開認愛，對象正是今年初與他傳出緋聞的廣東網紅「七七」，兩人先前曾多次被目擊出遊，當時經紀公司僅以「重心放在音樂上」低調回應，如今正式官宣戀情，也迎來不少粉絲祝福，更猜測兩人好事將近，經紀公司稍早也正式回應了。

林俊傑昨日晚間在社群曬出帶著七七與父母一同慶生的照片，只見七七將手親暱地搭在林俊傑媽媽身上，4人笑容燦爛，關係看似已十分密切，他也配文寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」

據悉，七七家境優渥，家中在東京、西雅圖、紐約等地皆有房產，過去林俊傑赴日旅遊時也住在她家中，而上月有網友爆料在美國巧遇林俊傑與一名身材高挑的長髮女子同行，兩人一起穿著卡其色上衣、白色長褲情侶裝，就有網友猜測該名女性身份就是七七，如今正式公開認愛，大批粉絲都相當祝福。

事實上，林俊傑自出道以來僅低調認愛過女模陳立冷，如今再度罕見公開戀情，引來不少關注，更有網友猜測小倆口是否好事將近，對此，經紀公司僅回應：「他現在過的很開心，也謝謝大家的關心。目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」並未對兩人感情多加說明。



