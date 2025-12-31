林俊傑認愛網紅首發聲！認遭「有組織的抹黑」無奈心聲全說了

林俊傑認愛網紅七七後首度發聲。（圖／翻攝自林俊傑臉書）





金曲歌王林俊傑（JJ）29日在曬出網紅七七與父母的合照，無預警公開戀情，消息一出震驚演藝圈，如今即將迎來2026，林俊傑也在社群發文回顧，坦言遭到「有組織的抹黑行動」，為了避免造成更多傷害，自己僅能保持沉默。

林俊傑先是談及這三年的世界巡演，在舞台上與歌迷們一同迎來出道20週年，為此感到十分感激，但除了事業的里程碑外，今年也面臨不少考驗，令他感到痛心、無力及成長，坦言在舞台外的生活，「曾被過度審視，也遭到刻意的歪曲與誤解。」

林俊傑表示，在團隊核實的過程中，自己始終選擇保持克制與沉默，「當確定都是有預謀、有組織的抹黑行動，謠言被刻意散播，對我、對我所珍惜的人，也包括始終站在我身旁支持我的歌迷，造成了傷害。」但為了避免解層層擴散與碰撞，自己在這場混亂中僅能保持沉默。

對此，林俊傑也提醒粉絲，「當面對那些試圖煽動情緒、製造對立的網路敘事時，請保持清醒與理性。不必困在別人『杜撰』的劇本裡，我們可以選擇繼續向前。」希望大家能夠將精力放在真正重要的事情上，「願，我們都能學會，斷網路無謂消耗，守本心安穩平靜。」



