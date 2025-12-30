林俊傑認愛網紅！田馥甄被列入「情史」登熱搜 現身韓國美成這樣

林俊傑(左)曾在演唱會上公然對田馥甄(右)示愛。(資料照，記者王文麟攝)

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑昨(29日)趁著為母親慶祝70大壽好時機，認愛網紅女友「七七」，讓女友和父母同框，證明七七已融入林家被接受，而JJ「情史」也再次被重提，其中金曲歌后田馥甄也名列其中登上熱搜，主要是過去JJ曾暗戀她，演唱會上也邀她一起登上高空鞦韆搞浪漫，可惜彼此不來電。今晚田馥甄也「現身」了，分享近期照片，網友大讚美翻了。

這陣子田馥甄去了韓國的白羊寺，她也分享近況：「因為正寬法師的寺廟料理，而有機緣造訪白羊寺，幸運待上幾天。體驗四點晨起，晚上九點熄燈就寢，餐餐茹素的寺廟生活。」

廣告 廣告

另外田馥甄談到：「世界寂靜到可以聽見雪落下的聲音了，白雪皚皚，滿天星斗，零下七度(體感負十五度)，天未亮便起身，摸黑去做早課，靜心冥想。遵循著自然法則生活，也被大自然擁抱滋養。月亮、星辰、陽光、好山、好水、好雪，好感激。」明天就是2025年的最後一天，田馥甄說：「在一年的尾聲，用喜歡的方式，讓心安靜下來，好好感謝這一年的所遇見的。真幸福。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

震撼彈！44歲林俊傑認愛中國正妹網紅 美成這樣直接見爸媽

林俊傑從不認愛！情史驚見大咖女神 網紅七七收服才子驚呆全網

林俊傑23歲超嫩女友婚紗流出 驚人家世曝光繼承龐大遺產

林俊傑認愛帶中國網紅見爸媽 遭爆結婚喜訊 經紀公司回應了

