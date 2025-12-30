林俊傑認愛「七七」投震撼彈 周杰倫、阿信發聲給祝福

金曲歌王林俊傑大方認愛網紅七七。（圖／翻攝自林俊傑臉書、七七小紅書）





金曲歌王林俊傑昨（29日）晚間在社群平台無預警投下震撼彈，大方曬出替母親慶生的家族合照，驚見今年初與他傳出緋聞的23歲中國網紅Annalisa「七七」也現身其中，引發外界關注，眾星雲集更留言表達祝賀！

林俊傑在社群平台寫下，「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」祝賀林母70大壽生日快樂，並附上合照，而七七就站在林母身旁。

眾星雲集齊聲祝福

消息一出，許多知名大咖紛紛留言，天王周杰倫祝賀表示「幸福快樂喔！」、孫燕姿也寫下「幸福快樂」、五月天阿信幽默表示「下次慶生會多帶一桶奶茶」、金曲歌王蕭敬騰則留言祝福「幸福快樂，甜蜜蜜，媽媽生日快樂」。

廣告 廣告

事實上，林俊傑與七七年齡相差21歲，七七目前就讀於美國帕森設計學院，自2025年2月起兩人就曾傳出緋聞，雖然當時經紀公司回應，「我們不會對網路上任何捕風捉影的傳言做出回應」，但隨後兩人多次被目擊同遊，11月更在洛杉磯被拍到身穿情侶裝逛街。對於此次大方認愛，林俊傑經紀公司回應表示，「他現在過的很開心，也謝謝大家的關心。目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」



【更多東森娛樂報導】

●快訊／林俊傑為母慶生「同框網紅七七」大方認愛

●林俊傑大方認愛網紅七七！她超強背景曝光

●林俊傑認愛網紅女友！「見家長爆婚事將近」 經紀公司回應了

