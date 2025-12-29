林俊傑認愛「小20歲中國嫩女友」 周杰倫、五月天阿信都發聲

娛樂中心／林昀萱報導

林俊傑（JJ）29日深夜拋出震撼彈，大方認愛24歲中國網紅女友「七七」（Annalisa），並分享與雙親及女友的同框合照，「見家長」舉動被揣測好事將近，天王周杰倫、天團五月天主唱阿信都送上祝福。

林俊傑為媽媽慶祝70大壽，首度在社群平台曬出和七七同框照認愛寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證」，一席話為親情與愛情都做出完美註解。畫面中女方將雙手親暱地搭在林俊傑媽媽肩上，互動自然親密。還有眼尖網友發現七七上身服裝出現不自然皺褶，進而猜測她已經懷孕。

林俊傑出道多年對感情一向低調，這次大動作官宣被揣測好事將近，不僅粉絲送上祝福，周杰倫也現身貼文留言「幸福快樂喔」；阿信也說「下次慶生奶茶我會多帶一桶！」林俊傑也親自回覆「一言為定」。

針對外界揣測七七已懷孕，林俊傑經紀公司澄清「沒有」。至於他出道22年來首度認愛，是否代表婚事已有規劃，經紀公司表示：「他現在過得很開心，也謝謝大家的關心。目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」

