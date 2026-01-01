林俊傑認愛「小20歲中國網紅」不忍痛斥遭抹黑！直球發聲護愛：我不傻

記者趙浩雲／台北報導

歌手林俊傑（JJ）去年底無預警公開戀情，首度鬆口認愛24歲中國網友女友「七七」（Annalisa），並同步曬出與父母及女友的合照。此舉被外界解讀為已進入「見家長」階段，也讓不少人揣測兩人好事是否已近，面對接踵而來的輿論壓力，林俊傑親自回應粉絲安撫情緒，直言「放心，雖然以前我叫林三歲，但我不傻」。

事實上，林俊傑在2025年歲末一反過往低調作風，正式承認與小他21歲的中國網紅七七交往，並帶著她出席母親七十歲壽宴，等同將戀情公開於親友與大眾眼前。然而消息曝光後，網路上隨即出現對女方身分背景的各種質疑，甚至流傳涉及轉賣門票等爭議說法，引發粉絲議論。

廣告 廣告

林俊傑親自回應粉絲，直言「放心，雖然以前我叫林三歲，但我不傻」，間接表態對這段感情的判斷與立場。跨年夜他也再度於社群發文，回顧一年巡演點滴，同時罕見吐露心聲，坦言舞台之外的私生活長期被放大檢視，甚至遭到刻意扭曲與誤解。

林俊傑親自回應粉絲留言。（圖／翻攝自小紅書）

林俊傑透露，在團隊協助查證相關事件期間，他選擇保持沉默，但當確認部分傳言屬於有預謀、有組織的抹黑行動時，仍難掩無力感，因為這些謠言不僅傷害到他，也波及他所珍惜的人以及一路支持他的歌迷。他也呼籲真正關心他的朋友，面對試圖煽動情緒、製造對立的網路敘事時，務必保持理性，不必被他人杜撰的劇本牽著走。

至於女友七七的身世，網路上傳出她家境優渥，疑為中國上市公司老闆之女，並繼承母親留下的可觀資產，在東京、西雅圖與紐約等地皆有置產。不過相關說法未獲當事人證實，林俊傑方面也未再進一步回應，僅低調表示將繼續專注音樂與生活，向前而行。

更多三立新聞網報導

出手幫曹西平完成認屍！唯一親人龍千玉嘆「都成了回憶」：交給時間放下

台中跨年／從雨區奔來！動力火車讚天氣太好 30年神曲一放全場都會唱

台中跨年／夜太美！蕭敬騰睽違5年唱倒數「原KEY飆高音」大跳震撼全場

今生度過最爛一年！資深男星慟喊「沒心情跨年」：老天爺帶走一票好友

