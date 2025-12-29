林俊傑認愛 找到真摯伴侶七七

44歲的「金曲歌王」JJ林俊傑，29日晚間無預警在社群軟體上認愛，對象正是年初傳出緋聞、小他20歲的廣東網紅「七七」（Annalisa）。出道以來從未正面公開戀情的JJ，這回曬出與爸媽、女友的合照，開心發文寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」正式宣告脫單。

林俊傑藉著媽媽70大壽的慶生照片，祝賀媽媽「永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容」，並以此正式公開女友「七七」。兩人緋聞自今年2月起在網路瘋傳，期間曾於洛杉磯被網友巧遇穿著情侶裝，當時經紀公司僅以「重心放在音樂上」低調回應，並未否認。這回JJ大方官宣，七七也成為他出道22年來首度主動對外承認的另一半。

廣告 廣告

女友氣質出眾

七七留著一頭烏黑長髮，五官相當精緻，氣質出眾，她的IG上多達近20萬粉絲。不僅如此，據悉七七家境優渥，在東京、西雅圖、紐約等地皆擁有房產，父親更是大陸知名上市公司的負責人。甚至有消息指出，林俊傑先前赴日期間皆居住於女方家中，也傳出女友曾以VVIP身分觀賞演唱會，兩人感情穩定甜蜜。

而JJ正在各地進行「JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會」，6月才在台北大巨蛋舉辦了兩場演出，日前更在韓國AAA頒獎典禮上拿下年度藝人、亞洲明星2獎，事業蒸蒸日上的同時，現在愛情也終於傳出好消息。

JJ迷人的電眼一直深受女星青睞，他曾於演唱會上與田馥甄互動傳情，可惜女方事後透過唱片公司表示「僅是一般朋友」。他也曾與「天氣女孩」林采薇、陳立冷傳緋聞，但都無疾而終，如今天王終於官宣好消息，外界紛紛獻上祝福，盼兩人能修成正果。