林俊傑認愛24歲網紅後首發聲！鬆口「遭抹黑」：困在杜撰劇本裡

金曲歌王林俊傑（JJ）日前在社群平台公開戀情，認愛24歲廣東網紅「七七」（Annalisa），消息曝光後掀起熱烈討論。事隔2天，他今 （31日）透過社群回顧2025年，雖以世界巡演告一段落為主軸，字裡行間仍被外界解讀為間接回應戀情公開後的輿論風波。

林俊傑坦言，2025年對他而言不僅是音樂生涯的重要里程碑，也伴隨不少考驗。他直言，舞台與音樂之外的私生活曾遭到過度檢視，甚至被刻意曲解與誤解。在團隊協助釐清部分事件的過程中，他選擇保持克制與沉默，並指出相關爭議已被確認為有預謀、有組織的抹黑與謠言散播，對他本人、珍惜的人以及一路支持他的歌迷都造成傷害。

林俊傑也感嘆，最無力之處在於，為避免誤解持續擴大，只能在混亂之中選擇沉默。他呼籲真正關心他的朋友，在面對試圖煽動情緒、製造對立的網路敘事時，務必保持清醒與理性，「不必困在別人杜撰的劇本裡，我們可以選擇繼續向前。」

談及音樂成績，林俊傑回顧近三年的世界巡演，累計完成104場演出，最終在北京鳥巢連唱九場，為巡演畫下句點，並感謝歌迷與工作夥伴一路同行。走過風波，他也送上新年祝福，期許自己與大家在新的一年能遠離網路的無謂消耗，守住本心，回歸平靜，把心力放在真正重要的事物上，迎接全新的開始。



