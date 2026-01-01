林俊傑護愛小21歲女友七七 霸氣喊「我不傻」！跨年夜親揭心聲

林俊傑（右二）與爸爸（右）、七七（左起）為媽媽慶生。翻攝林俊傑臉書



華語歌王林俊傑在2025年末罕見大方公開戀情，認愛小他21歲的中國網紅女友「七七」（Annalisa），不僅在社群分享與雙親及女友的合照，還帶著女方出席母親70歲生日聚會，被外界視為「見家長」，讓戀情正式攤在陽光下，也引發外界熱烈討論。

不過，戀情公開後，隨即掀起大量輿論關注，部分粉絲對女方背景提出質疑，甚至傳出涉及轉賣門票等負面傳聞。面對排山倒海的討論聲浪，林俊傑親自回覆粉絲，「放心，雖然以前我叫林三歲，但是我不傻」，正面回應霸氣護愛。

廣告 廣告

林俊傑隨後在跨年夜再度發文，回顧過去一年的巡演歷程，同時罕見吐露內心感受，坦言自己與身邊珍惜的人，正遭受「有預謀、有組織」的網路抹黑。他直言，私生活被刻意歪曲與誤解，讓人感到無力與痛心，相關發言被外界解讀為是在第一線為女友抱不平，並呼籲支持者看清真相，不要被蓄意帶風向的言論影響。

針對外界揣測是否已有進一步人生規劃，林俊傑經紀公司則低調回應，表示「目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心」，對於婚事或其他傳聞並未多作說明。

至於女方背景，也成為外界關注焦點。據傳，「七七」家境優渥，不僅是中國上市公司老闆的千金，還繼承母親龐大遺產，名下在東京、西雅圖及紐約等地皆有置產，屬於外界口中的富家才女。不過相關說法並未獲得當事人正面回應。

更多太報報導

震撼！女神死會了 長澤雅美元旦宣布結婚「甜嫁大5歲電影導演」

莊家班麻油雞慘遭加不明粉末 10分店毀湯頭！跨年逮3嫌

圖輯／2026新年快樂！台北101煙火「絕美360秒」 5大展演點亮未來