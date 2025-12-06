林俊傑連得2獎一臉懵！ 神曲〈背對背擁抱〉竟有大咖歌手幫唱

林俊傑（右）聽到自己得獎時超意外，崔代勳、金裕貞在旁拍手恭喜。翻攝LINE TV

韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）今（6日）在高雄世運主場館揭曉，「金曲歌王」林俊傑是本屆唯一受邀的華語歌手，一連獲頒最佳藝人獎、亞洲明星獎等肯定，讓歌王嗨得當場飆韓文，用韓文自我介紹。而讓粉絲驚喜的是，當他今天登台表演時，WOODZ（曹承衍）驚喜被升上舞台合唱，讓全場氣氛沸騰！

林俊傑聽到自己獲獎超意外。翻攝LINE TV

林俊傑今領獎時笑說很意外，以為自己只是受邀來唱歌，沒想到領獎時還有他的份，還一連拿了兩個獎項，當他被唱名時一臉懵地四處張望，表情超生動，而坐在他隔壁的《苦盡柑來遇見你》「哈洗大叔」崔代勳則在旁鼓掌，林俊傑的生動表情也引發網友熱議。

廣告 廣告

林俊傑（右）演唱時WOODZ驚喜登場。翻攝LINE TV

林俊傑（右）送上擁抱給WOODZ。翻攝LINE TV

兩人一同在高雄同框演出。LINE TV提供

林俊傑在表演時，除了演唱招牌歌〈修煉愛情〉，在唱到第二首〈背對背擁抱〉時，WOODZ（曹承衍）突然從升降舞台登場，兩人一起合唱大飆美聲，讓高雄歌迷見證到兩人「吞CD級」的精湛唱功。

簡稱AAA的Asia Artist Awards 2025，由韓國媒體STARNEWS（스타뉴스）主辦，是韓國第一個橫跨韓劇及K-pop的典禮盛會，吸引人氣偶像、大勢演員齊聚一堂。今晚包括夯劇《苦盡柑來遇見你》的IU、朴寶劍、李濬榮、崔代勳、文素利、嚴智苑、姜有皙等劇中演員，以及《暴君的廚師》潤娥、《善意的競爭》惠利、《親愛的X》金裕貞、《我的完美秘書》李浚赫、《外傷重症中心》秋泳愚，就連日本男神佐藤健都受邀出席。

偶像部分則有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER等團體，林俊傑則是唯一被受邀的華語歌手。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／林俊傑相隔10年現身高雄 AAA典禮結束後最想做「這件事」

震驚！趙震雄宣布退出演藝圈 《信號2》播不播？電視台說話了

朴寶劍AAA花車繞場超暖！全場唯一站起來送飛吻 IU登場美翻了