林俊傑遭控訴PUA前女友！「親密貼臉照」曝光 地下情4年被玩弄

林俊傑疑似被前女友爆劈腿。（圖／翻攝IG、微博／林俊傑、還真是有之有理）

金曲歌王林俊傑（JJ）罕見於日前公開認愛，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席母親70歲壽宴，並曬出與家人及好友同框的溫馨照片，包含天王周杰倫、五月天阿信等人皆到場祝福。然而短短24小時內，林俊傑便被捲入劈腿爭議，前緋聞女友、台灣直播主Mida（曾聖媛）在社群平台連續發文，指控自己被「劈腿」，掀起輿論熱議。

網友翻出2019年Mida出席林俊傑母親生日宴的照片，顯示她曾與林母合照；另一張照片她與林俊傑貼臉自拍，畫面時間標示為2023年3月22日，地點位於台北內湖，由此推測，兩人交往至少維持四年，且雙方關係親密。Mida更於林俊傑官宣後，在社群發出6個嘔吐表情，痛斥「真是受夠了劈腿仔官宣」，並質疑：「為什麼受傷的人總是真誠的人啊？」

Mida曾與林母合照。（圖／翻攝微博／蒼南言）

網路熱議隨著更多照片與留言曝光持續延燒，有網友發文詢問「男友或前任說過最噁心的話？」Mida在下方回應：「如果你去爆料，看還有哪個男的會要你？」外界質疑這是林俊傑對Mida情感勒索。Mida更點讚網友形容林俊傑「虛偽」、「PUA高手」的評論，指控林俊傑涉嫌情感操控，引來不少網友聲援她，認為兩段戀情時間線重疊，質疑「七七」疑似介入。

林俊傑過去曾與Mida多次傳出互動密切，包含送禮、教打遊戲等情節，當時經紀公司僅回應「是朋友」，未正面說明。如今Mida疑似以「舊愛」身分發聲，令林俊傑形象受損。

對於外界爭議，林俊傑曾於2025年跨年期間發文回應，強調不願被「杜撰的劇本」綁架。他寫道：「舞臺與音樂之外的生活，曾被過度審視，也遭到刻意的歪曲與誤解。我選擇保持克制與沉默……謠言被刻意散播，對我和我所珍惜的人造成了傷害。」呼籲粉絲「保持清醒與理性」，別被網路上的言論煽動情緒。

林俊傑官宣戀情後，Mida隨即發文。（圖／翻攝Threads／mida77777）

