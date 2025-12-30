林俊傑首度認愛！戀上小20歲網紅七七 周杰倫阿信送祝福

金曲歌王林俊傑29日晚間在社群媒體發布家庭聚會照片，為母親慶祝70歲大壽。照片中除了雙親外，還出現一名年輕女子，她正是今年初與林俊傑傳出緋聞的24歲中國網紅七七。照片中七七手自然搭在林媽媽肩膀上，互動親密自在，被外界解讀為準媳婦姿態。

林俊傑在貼文中寫道，愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴，是一種快樂的見證。這段文字不僅是對母親的祝福，更被視為對這段感情的註解。

廣告 廣告

消息曝光後，演藝圈眾多天王天后紛紛送上祝福。周杰倫特別留言表示幸福快樂，林俊傑回應謝謝你兄弟。五月天主唱阿信則開玩笑留言，下次慶生奶茶會多帶一桶，並標記周杰倫要訂購兩桶奶茶。這個梗源自過去阿信曾代表周杰倫送上一大桶珍奶給林俊傑，三人因此被網友封為奶茶三兄弟。

金曲歌后A-Lin留言恭喜太甜蜜了，並祝福林媽媽生日快樂。金曲歌王蕭敬騰也送上祝福，新加坡歌手孫燕姿同樣表達祝福之意。

針對七七身形變化引發的懷孕傳聞，林俊傑經紀公司JFJ已正式回應沒有懷孕。關於是否有結婚計畫，經紀公司表示他現在過得很開心，目前沒有具體計畫，現階段還是會專注於生活與工作。

回顧林俊傑22年演藝生涯，2010年他曾首次公開認愛名模陳立泠，兩人交往約9個月後分手。他與天氣女孩成員林采薇也曾低調交往4年，期間共同領養愛犬，直到分手多年後女方才承認這段戀情。

其他緋聞對象包括田馥甄、金莎、翁滋蔓、徐若瑄、李心艾、高宇蓁等人，但林俊傑多以好朋友或兄妹情回應，從未正面認愛。此次與七七的關係由經紀公司親口證實，顯示他對這段戀情的重視程度。

今年初林俊傑就曾多次被拍到與七七出遊，當時便引發熱議。如今接近年末，林俊傑選擇在母親生日這個特殊時刻公開戀情，正式向外界宣告這段感情。

更多品觀點報導

網紅「533萬泰達幣」被搶！驚險綁架過程全曝光

網紅手搖飲爆倒店潮！20多家全倒 官方FB也刪了

